«Король умер. Да здравствует король!»- эта традиционная французская фраза, которая произносится в некоторых странах во время провозглашения нового монарха. В Азербайджане ее не произносят, ибо нет в нашей стране монарха. С другой стороны, ее апробированный вариант был бы уместен. Ибо, есть традиции, что называется, вековечные.

К таковым, безусловно, относится традиция асфальтирования канализационных люков. Первым подобное ноу-хау ввел бывший глава ИВ Баку Гаджибала Абуталыбов. Тот самый, который отчаянно держался за кресло городского «головы». Тот самый, с критикой в адрес которого, в том числе и за это ноу-хау, часто выступали отечественные СМИ. Тот самый, имя которого фигурировало во многих коррупционных скандалах.

Но он жив, здоров, гуляет на свободе. То есть, «король» не умер, но дело его живет. Вот, посмотрите на это прелестное видео.

Улицу Басти Багировой, в очередной раз, не знаю уже в который, асфальтируют. Одно то, что асфальт там так часто нужно перекладывать, наводит на рассуждения о том, что видимо в той части Баку какой-то особый климат- асфальтоотталкивающий. Впрочем, такой климат, нужно признать, ощущается и в иных районах столицы.

Как с ним бороться? Никак. Это уже устоявшаяся местная реальность. Кому она выгодна? Тем, кто зарабатывает огромные деньги на многократном перекладывании асфальта на одних и тех же улицах. Причем, до поры до времени, все происходит тихо и спокойно. А потом, того или иного чиновника ловят на взятке, начинается расследование, судебный процесс. И вот тогда уже местная общественность узнает шокирующие факты о том, как этот чиновник «пилил» бюджет, нехило на этом зарабатывая и занося «кому нужно».

Все эти дела за версту попахивают коррупцией. Кстати, о запахе. Боюсь, что совсем скоро на этой улице будет стоять совсем иной запах, еще более омерзительный. Достаточно будет выпасть обильным осадкам, к примеру проливному дождю, и вуаля — филиал Венеции на улице Б.Багировой можно будет считать открытым! И ладно бы, если будет стекать сверху вниз только дождевая вода. Есть предположение, что жители этого уголка столицы смогут увидеть и плавающие фекалии.

С кого потом будет спрос? Традиционно начнется беготня по кругу. Все будут сваливать вину друг на друга, чиновник на чиновника, чиновник на исполнителя, исполнитель на неправильно поставленную задачу. А фекалии и дождевая вода, тем временем, все будут плыть и плыть. И того неизвестного истории «героя», который уложил асфальт поверх канализационного люка, никто не найдет. Хотя его прямо сейчас, предупреждали о последствиях его «подвига». «Это не мое дело», ответил он. Так и живем. В ожидании открытия новых филиалов Венеции в разных уголках города, и понимая неизбежность лицезрения проплывающих фекалий.