Государственное бюро расследований (ГБР) совместно с Национальным антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) выдвинули новые обвинения в отношении бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, а также и.о. директора департамента госзакупок и снабжения материальных ресурсов Богдана Хмельницкого.

Как передает # со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Они обвиняются по нескольким статьям УК страны, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Сообщается, что они при закупке продуктов для армии нанесли ущерб государству на миллионы гривен. Речь идет о событиях 2020-2021 годов, когда Минобороны Украины возглавлял Андрей Таран.

В ходе расследования выяснилось, что с декабря 2020-го по январь 2021-го года глава департамента заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных сил Украины на 2021 год. В последствии, по указанию руководства, он незаконно подписал восемь дополнительных соглашений с поставщиками с заведомо невыгодными для ВСУ условиями. Утверждается, что сделка привела к снижению обороноспособности ВСУ, подрыву его авторитета, что в свою очередь, создала потенциальную угрозу основам национальной безопасности Украины.