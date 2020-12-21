В отношении арестованного мэра Гориса начато несколько уголовных дел

Мэр Гориса Аруш Арушанян задержан правоохранителями. Об этом сообщил на своей странице в Facebook лидер оппозиционного общественно-политического движения «Вето» Нарек Малян.

В отношении мэра Гориса Аруша Арушаняна начато несколько уголовных производств. Как сообщает Sputnik Армения, об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что они должны быть объединены в одно. При этом в пресс-службе подчеркнули, что пока других подробностей сообщить не могут.

Ранее мэр Гориса Аруш Арушанян призвал горисцев запретить въезд премьера Никола Пашиняна в Сюникскую область. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Это не вопрос политической ориентации и не инициатива какой-либо партии, это борьба сюникцев за достоинство, безопасность и физическое существование, проявление общеармянского неповиновения. Мы должны оставить будущим поколениям в наследство непорочную землю предков», — написал мэр.