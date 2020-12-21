В отношении арестованного мэра Гориса начато несколько уголовных дел

Мэр Гориса Аруш Арушанян задержан правоохранителями. Об этом сообщил на своей странице в Facebook лидер оппозиционного общественно-политического движения «Вето» Нарек Малян.
В отношении мэра Гориса Аруша Арушаняна начато несколько уголовных производств. Как сообщает  Sputnik Армения, об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что они должны быть объединены в одно. При этом в пресс-службе подчеркнули, что пока других подробностей сообщить не могут.

Ранее мэр Гориса Аруш Арушанян призвал горисцев запретить въезд премьера Никола Пашиняна в Сюникскую область. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Это не вопрос политической ориентации и не инициатива какой-либо партии, это борьба сюникцев за достоинство, безопасность и физическое существование, проявление общеармянского неповиновения. Мы должны оставить будущим поколениям в наследство непорочную землю предков», — написал мэр.

 

| 2020-12-21T11:01:06+04:00 21 декабря 2020, 12:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss