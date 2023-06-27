Спецдокладчица ООН Фионнуала Ни Аолаин, впервые допущенная в тюрьму на военной базе США в Гуантанамо на Кубе, заявила о бесчеловечном обращении с заключёнными. Об этом сообщает Голос Америки.

Согласно её докладу, 30 оставшихся мужчин-арестантов находятся под «почти постоянным наблюдением», испытывают «изнурительную изоляцию» и имеют лишь «ограниченный доступ к семьям». Также они, по оценке Ни Аолаин, получают плохую медицинскую и психологическую помощь.

Спецдокладчица сообщила, что многие заключённые демонстрируют «глубокую тревогу, беспомощность, безнадёжность, стресс и депрессию, а также зависимость». Она заявила, что правительство США «неспособно обеспечить» в Гуантанамо адекватные программы реабилитации арестантов после пыток.

Аолаин отметила, что 19 заключённым, отправленным в Гуантанамо в качестве подозреваемых после нападения исламистской террористической группировки «Аль-Каида» на США в 2001 году, до сих пор не предъявили обвинения. Военные суды над ними не проводят, так как показания для них были получены под пытками, что нарушает международное право. Отсутствие приговоров также нарушает права жертв теракта и их родственников, добавила Ни Аолаин.

При этом Ни Аолаин похвалила администрацию президента США Джо Байдена за открытость и призвала другие страны, запретившие доступ ООН в места заключения, последовать этому примеру.

США не согласились с выводами Ни Аолайн. «Заключённые живут общинно, вместе готовят еду, получают специализированную медицинскую и психиатрическую помощь, имеют полный доступ к адвокату и регулярно общаются с членами семьи», – говорится в заявлении США. Тем не менее правительство «внимательно изучит» рекомендации Ни Аолайн и «примет все необходимые меры».

Всего в Гуантанамо содержалось около 800 человек. Большинство из них были освобождены, переведены в другие тюрьмы или экстрадированы. В феврале 2021 года Байден пообещал закрыть тюрьму в Гуантанамо. Отмечается, что с тех пор десять заключённых были переведены в другие тюрьмы, для остальных тоже ищут «подходящие места».