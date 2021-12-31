ООН приветствует диалог между странами-членами организации, заявила РИА Новости помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо, комментируя сегодняшние телефонные переговоры между президентом РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Мы всегда приветствуем диалог между государствами-членами ООН», — сказала Сото Ниньо.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. Обсуждался, в частности, запуск переговоров по безопасности.