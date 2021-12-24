Председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) Абдулла Шахид заявил, что в случае ядерной войны единственный результат — это отсутствие победителей, сообщает РИА «Новости».

По его словам, при глобальном противостоянии могут произойти только человеческие жертвы.

«Я полностью согласен с тем, что в ядерной войне не может быть победителей. Единственный результат ядерной войны уничтожение человечества», — подчеркнул председатель ГА ООН.

Также Шахид напомнил о роли Договора о нераспространении ядерного оружия, являющегося краеугольным камнем глобального режима ядерного нераспространения. Как считает председатель организации, ДНЯО представляет собой важный элемент в развитии применения ядерной энергии для обеспечения мирных целей.

«Нам необходимо удвоить наши усилия для построения мира, свободного от ядерного оружия. Это послание, которое я решительно продвигаю», — обратил внимание Шахид.