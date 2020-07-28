В окрестностях Багдада подверглась ракетному обстрелу база с военнослужащими США

Расположенная севернее Багдада в районе Эт-Таджи военная база, на которой находятся американские военнослужащие, подверглась в понедельник ракетному обстрелу. Об этом сообщает новостной портал Shafaq news.

По его данным, по лагерю неизвестные выпустили четыре ракеты. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало. Вслед за атакой в небо над лагерем были подняты американские боевые вертолеты.

Ранее Эт-Таджи, где кроме американцев расквартированы военнослужащие других стран из так называемой международной антитеррористической коалиции, неоднократно подвергалась ракетным ударам. Военнослужащие США становились целью подобных атак и на других иракских объектах. Периодически происходят обстрелы «зеленой зоны» Багдада, в первую очередь расположенного там американского посольства. (ТАСС)