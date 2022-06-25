Заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что НАТО отклонила стремления Украины и Киев не будет предпринимать шаги по направлению вступления в организацию. Об этом он сообщил в интервью британской газете Financial Times, передает ТАСС.

«Члены НАТО отклонили наши устремления. Мы не будем что-либо предпринимать в этом отношении», — сказал он.

Жовква надеется, что конфликт в Украине будет учитываться при составлении стратегической концепции НАТО, которая может быть принята на саммите альянса в Мадриде.

Как считает соратник Зеленского, если члены Североатлантического альянса не расскажут о событиях в Европе и в Украине, то эта концепция окажется всего лишь очередным ничего не значащим документом.

Стратегическая концепция НАТО, по его мнению, должна содержать «более жесткие формулировки» в отношении России и недостаточно просто вычеркнуть слово «партнер».

Он также отметил, что Запад должен предоставить Киеву гарантии безопасности для предотвращения возможных будущих военных действий России в Украине и добавил, что Киев ведет переговоры по этому вопросу с представителями США, Великобритании, ФРГ и Франции.