Страны Запада уже приняли решение о передаче истребителей F-16 Украине.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции. Это уже практически принятые решения. Я хочу, чтобы вы поняли это — страны [Запада] приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16. Сейчас решаются вопросы, как это логистически запустить», — сказал он в интервью украинскому Двадцать четвертому каналу, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские пилоты «с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16». Он поблагодарил своих коллег — главу Пентагона Ллойда Остина, министра обороны Британии Бена Уоллеса, главу Минобороны Нидерландов Кайсу Олленгрен, министров обороны Бельгии и Дании Людивин Дедондер и Троэльса Лунда Поульсена за готовность предоставить необходимые для этого возможности.

Американский телеканал NBC информировал в пятницу, что США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от государств — союзников Вашингтона. Президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран Группы семи (G7) в японской Хиросиме сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителями, включая F-16. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обсуждение этого вопроса на саммите G7.