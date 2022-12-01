Потери украинской армии на войне с Россией — государственная тайна. Их нельзя озвучивать, чтобы не позволить противнику оценивать эффективность своих операций. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен просто оговорилась, поэтому ее заявление о потерях ВСУ убрали.

Как отметил во время эфира с правозащитником Марком Фейгиным советник Офиса президента Алексей Арестович, озвучивание потерь Сил обороны Украины даст противнику много косвенной информации, на основе которой противники может принимать стратегические решения.

«Поскольку цифра озвучена Залужным, главнокомандующим — он имеет такое право, поскольку президент называл ориентировочные цифры, поскольку у общества есть серьезные запросы, у всех неравнодушных людей, кроме того, обмолвилась президент Евросоюза — это очень высокий международный чиновник, то мы вынуждены реагировать. Я неофициально могу сказать: наши потери между 10 и 20 тысячами убитыми», — сказал Арестович.

На уточняющий вопрос, знает ли он точную цифру, Арестович ответил: «Знаю, но не скажу».

По его убеждению, фон дер Ляйен оговорилась. Так бывает, когда политик часто выступает на публике. Впрочем, ее заявление о 100 тысячах «убитых в бою» украинских воинов не соответствует действительности.

Впрочем, Арестович признал, что у Украины высокие санитарные потери — когда военнослужащий выбыл более чем на сутки из боевого расчета, в частности вследствие болезни. 96% раненых и заболевших возвращаются к бою после лечения и реабилитации.

По словам Арестовича, в Украине много раненых, из которых почти все возвращаются к бою, а в России много убитых, в соотношении с украинскими — 1 к 7. И очень много раненых. (unian.net)