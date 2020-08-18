В офисе Меркель опровергли факт переговоров с Лукашенко

В офисе канцлера Германии Ангелы Меркель опровергли факт переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко с момента проведения президентских выборов, сообщает Рейтер.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу политического кризиса, который сложился в стране, сообщило РИА «Новости».

«Я знаю, кого они (оппозиция) сформировали для переговоров. Уже вчера звонит Меркель: «Я хочу поговорить», — сказал Лукашенко.

Он не раскрыл подробности телефонного разговора.