В украинском городе Одесса состоялась информационная акция в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает #.

В ходе акции, организованной председателем Общественной организации “Одесская диаспора азербайджанцев “Бирлик” Ровшаном Гулиевым, на центральных улицах города были установлены билборды с отображенными на них лозунгом “Справедливость к Ходжалы!”, изображением памятника “Зов матери”, символизирующего Ходжалинский геноцид. Несмотря на то, что в стране идет война, соответствующие органы выполнили свою задачу по реализации этого заранее заказанного мероприятия.

Aкция реализована в целях почтения светлой памяти жертв Ходжалинского геноцида, доведения до местной общественности правового дела нашего народа и признания этой трагедии в международном сообществе.