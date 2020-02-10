В ОБСЕ сообщили о нарушениях на выборах в Азербайджане

Нарушения в ходе подсчета голосов дают основания сомневаться в честности итогов парламентских выборов в Азербайджане, заявил специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов.

«Значительные нарушения во время подсчета голосов в ходе выборов заставили сомневаться в честности результатов выборов», — сказал он на пресс-конференции БДИПЧ ОБСЕ, состоявшейся по итогам выборов.