В ОБСЕ надеются, что арест Сафронова не связан с его журналистской деятельностью

«Обеспокоен задержанием Ивана Сафронова, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», который был арестован на два месяца в России. Надеюсь, что арест не связан с его важными журналистскими статьями и расследованиями в прошлом. Я продолжу внимательно следить за этим делом», — говорится в сообщении Дезира в Twitter.

Во вторник при выходе из дома Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). По сведениям адвокатов, дело было возбуждено 6 июля, оно уже насчитывает семь томов. ФСБ подозревает Сафронова в передаче спецслужбам Чехии информации о поставках российского оружия на Ближний Восток и в Африку. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца, он содержится в СИЗО «Лефортово».