В ОАЭ случай заражения коронавирусом выявили у китайской семьи

Первый случай заболевания новым коронавирусом обнаружен в Объединенных Арабских Эмиратах у четырех человек из одной китайской семьи, их состояние стабильное, говорится в сообщении министерства здравоохранения и профилактики заболеваний, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей WAM.
«Первый случай заболевания коронавирусом выявлен у четырех человек из одной китайской семьи, состояние всех больных стабильное. Ситуация сдерживается с помощью необходимых мер предосторожности, одобренных в мире по отношению к таким случаям», — отметили в минздраве.
В ведомстве подчеркнули, что попадание в страну вируса не является «поводом для беспокойства», потому что властями предпринимаются все необходимые меры предосторожности в соответствии с рекомендациями ВОЗ и ученых.(РИА Новости)