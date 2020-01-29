В ОАЭ случай заражения коронавирусом выявили у китайской семьи

Первый случай заболевания новым коронавирусом обнаружен в Объединенных Арабских Эмиратах у четырех человек из одной китайской семьи, их состояние стабильное, говорится в сообщении министерства здравоохранения и профилактики заболеваний, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей WAM.
«Первый случай заболевания коронавирусом выявлен у четырех человек из одной китайской семьи, состояние всех больных стабильное. Ситуация сдерживается с помощью необходимых мер предосторожности, одобренных в мире по отношению к таким случаям», — отметили в минздраве.
В ведомстве подчеркнули, что попадание в страну вируса не является «поводом для беспокойства», потому что властями предпринимаются все необходимые меры предосторожности в соответствии с рекомендациями ВОЗ и ученых.(РИА Новости)
| 2020-01-29T16:01:01+00:00 29 января 2020, 20:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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