В Нью-Йорке рассматривают возможность введения комендантского часа

Власти Нью-Йорка рассматривают возможность введения в городе комендантского часа после вспышки беспорядков и серии грабежей магазинов в ночь на понедельник во время акций протеста в связи с трагической смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил в понедельник мэр города Билл де Блазио. Его выступление транслировал нью-йоркский телеканал NY1.

«Такие события очень нечасто происходят в нашем городе, — подчеркнул он. — Вандализм и грабежи недопустимы, и мы самым решительным образом будем им противодействовать и проводить расследования». «Введение комендантского часа в городе — это одна из возможностей, мы будем обсуждать ее с губернатором штата Эндрю Куомо, — сообщил де Блазио. — Однако решение не принято, это лишь одна из возможностей». (gazeta.ru)