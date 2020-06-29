В Нью-Йорке прошел митинг против сноса памятника Рузвельту

Акция протеста против сноса конного памятника бывшему президенту США Теодору Рузвельту, который стоит у входа в Американский музей естественной истории, прошла в Нью-Йорке, сообщает газета New York Times.
Как сообщает газета, в воскресенье у памятника собралось около 150 демонстрантов. Среди них были демонстранты в кепках с надписью MAGA («Сделаем Америку снова великой»), а также митингующие с флагами американского контрдвижения Blue Lives Matter, участники которого выступают за то, чтобы обвиняемые в убийствах полицейских преследовались за преступления на почве ненависти.
«Спасите Тедди (Рузвельта – ред.). Спасите нашу полицию. Спасите закон и порядок», — скандировала толпа протестующих.
Протестующие заявляли о том, что не видят в статуе расизма, а также отмечали, что памятник Рузвельту не имеет ничего общего с убийством Джорджа Флойда.