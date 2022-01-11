Западным странам стоит изменить свое отношение к России и даже предоставить ей членство в НАТО, чтобы избежать военного конфликта. Об этом в статье для журнала Aftenposten написал норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод.

«Может быть, НАТО и вправду больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории?» – отметил генерал.

По словам Моода, если страны Запада не начнут мыслить иначе, то скорее всего быстро придут к еще большим конфликтам и войнам «как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».

Для того, чтобы наладить отношения между Россией и Западом нужно отбросить привычное мышление и вести переговоры на основе взаимного уважения и вовлеченности всех сторон, полагает генерал.(Газета.Ru)