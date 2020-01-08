В Низаминском районе Баку ограблен офис по купле-продаже квартир

В Баку совершено ограбление офиса по купле-продаже квартир.

Как передает Report, инцидент произошел 7 января в районе 18 часов на улице Р.Рустамова в Низаминском районе столицы.

Житель столицы В.Набиев 1968 г.р. находился в офисе по купле-продаже квартир, когда туда ворвался А.Мамедов 1954 г.р. и, угрожая ножом, присвоил 500 манатов и мобильный телефон.

В.Набиев обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники 24-го отделения управления полиции Низаминского района в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления А.Мамедова.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР, расследование продолжается.