Сын посла Нигера во Франции Аишаты Буламы Кане, об отстранении которой заявляли захватившие власть мятежники, Идрисса Кане задержан в Ниамее по обвинению в похищении государственных средств.

Как передает ТАСС, об этом сообщает AFP.

По данным источников, его дело передано в Высшее управление по борьбе с коррупцией и аналогичными правонарушениями, отмечает агентство. Чем конкретно обусловлено задержание, пока не сообщается.

Ранее мятежники заявили об отстранении посла Нигера в Париже Аишаты Буламы Кане, однако та не признала их решения и продолжила работу по поручению президента Мохамеда Базума.