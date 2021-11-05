Около 60 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на деревню в коммуне Банибангу в юго-западной части Нигера.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс

Нападение произошло во вторник в регионе Тиллабери, в так называемой «зоне трех границ» — районе, где проходят государственные границы Нигера с Мали и Буркина-Фасо. В регионе орудуют многочисленные группировки, связанные с террористическими организациями ИГ и «Аль-Каида».

«Всего около 60 человек погибли, девять пропали без вести и 15 сбежали. Мэр Банибангу среди убитых, его тело было обнаружено», — сообщил неназванный депутат.

По словам источника, атаку совершили хорошо вооруженные боевики террористической группировки «Исламское государство в Великой Сахаре».

Нигер расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию «Бархан».