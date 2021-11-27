Положительный результат теста на COVID выявлен у 61 пассажира, прибывшего 26 ноября в Нидерланды из ЮАР, сообщила Служба здравоохранения муниципалитета Кеннемерланд, где находится аэропорт.

Решение о тестировании пассажиров двух рейсов, прибывших из ЮАР, было принято властями страны на фоне распространения нового варианта COVID.

Какой штамм коронавируса выявили у путешественников, не уточняется.

Ранее ВОЗ классифицировала новый вариант коронавируса B.1.1.529 как вызывающий беспокойство и назвала его «омикрон». На фоне распространения штамма Россия с 28 ноября решила ограничить въезд из стран Южной Африки.

В Германии и Чехии 27 ноября сообщили о вероятном выявлении случаев «омикрона». Так, в Германии вирус обнаружили у жителя, который вернулся из ЮАР, а в Чехии проверяют подозрение на заражение в одной из лабораторий (aif.ru)