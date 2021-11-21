В Нидерландах вторую ночь подряд массовые протесты против органичительных мер властей в связи с эпидемией COVID-19 переросли в беспорядки. Полиция задержала около 30 человек, есть раненые среди сотрудников правоохранительных органов.

Наиболее массовые протесты прошли в Гааге. Радикальные демонстранты поджигали велосипеды и мотороллеры, забрасывали полицейских камнями, взрывали петарды. Полиция применила водомёты. В ночь на субботу в Роттердаме также произошли беспорядки, после которых были задержаны около 50 человек.

В Нидерландах сейчас из-за роста числа заражений коронавирусом введён частичный локдаун, в частности ограничена работа баров, ресторанов и магазинов, запрещено без уважительных причин собираться группами более 4 человек. (svoboda.org)