В Нидерландах около центра тестирования на коронавирус произошел взрыв

Взрыв произошел около центра тестирования на коронавирус в голландском населенном пункте Бовенкарспел. Об этом сообщила в среду в Twitter голландская полиция.

По данным полиции, было разбито около пяти окон. В результате инцидента никто не пострадал.

На месте взрыва обнаружили элемент самодельного взрывного устройства размером 10 на 10 см. По мнению сотрудников правоохранительных органов, его специально разместили перед входом в центр.

«Пока мы точно не знаем, что именно взорвалось, — отметил в интервью агентству Reuters официальный представитель полиции Менно Хартенберг. — Устройство должно быть исследовано специалистами. Однако уже сейчас мы можем сказать, что это не случайность, устройство было заложено преднамеренно».