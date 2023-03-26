В НАТО назвали усиление ядерной риторики России «опасной и безответственной».

Пресс-представитель организации заявил, что «Альянс будет бдительным» и «внимательно следит за ситуацией», сообщает Reuters.

«Мы не видели никаких изменений в ядерной политике России, которые заставили бы нас скорректировать свою», – добавил он.

По словам чиновника, заявление Кремля о якобы совместном использовании ядерного оружия членами НАТО является «вполне безосновательным». Он подчеркнул, что союзники по Альянсу действуют в полном соответствии с международными обязательствами. В то же время Россия постоянно нарушает свои обязательства по контролю над вооружениями, а недавно вообще приостановила участие в договоре о СНО.

25 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.