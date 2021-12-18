Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил союзникам по альянсу расширить присутствие организации на восточном фланге. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает газета Spiegel.

По информации издания, генерал выступил с таким предложением во время секретной видеоконференции с участием представителей стран — партнеров по альянсу. Он призвал расширить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии в ответ на наращивание численности российских войск у границ Украины. (iz.ru)