В Мюнхене обсуждают ситуацию в Ливии

Встреча по урегулированию ситуации в Ливии проходит 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Агентство Анадолу.

Очередная встреча международного комитета по Ливии организована по инициативе министра иностранных дел Германии Хайко Мааса и спецуполномоченного ООН по Ливии Хасана Саламе.

В обсуждениях в Мюнхене принимают участие представители пяти постоянных членов Совбеза ООН (США, Россия, КНР, Франция и Великобритания), а также представители Турции, Египта, Италии и ОАЭ. Турцию на заседании представляет министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Участники встречи обсуждают прекращение огня в Ливии и введение эмбарго на поставки оружия в эту страну.

Международная конференция по Ливии прошла в Берлине 19 января. Конференция была проведена по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. В мероприятии приняли участие Турция, Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Конго, Италия, Египет, Алжир, представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

| 2020-02-16T16:40:28+00:00 16 февраля 2020, 18:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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