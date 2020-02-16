В Мюнхене обсуждают ситуацию в Ливии

Встреча по урегулированию ситуации в Ливии проходит 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Агентство Анадолу.

Очередная встреча международного комитета по Ливии организована по инициативе министра иностранных дел Германии Хайко Мааса и спецуполномоченного ООН по Ливии Хасана Саламе.

В обсуждениях в Мюнхене принимают участие представители пяти постоянных членов Совбеза ООН (США, Россия, КНР, Франция и Великобритания), а также представители Турции, Египта, Италии и ОАЭ. Турцию на заседании представляет министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Участники встречи обсуждают прекращение огня в Ливии и введение эмбарго на поставки оружия в эту страну.

Международная конференция по Ливии прошла в Берлине 19 января. Конференция была проведена по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. В мероприятии приняли участие Турция, Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Конго, Италия, Египет, Алжир, представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.