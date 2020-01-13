В МВД прокомментировали сообщения о задержания сотрудника полиции с наркотиками

В министерстве внутренних дел прокомментировали распространенные в социальных сетях сообщения о задержании с наркотиками сотрудника Сальянского районного управления полиции.

Главный инспектор Ширванской региональной группы пресс-службы МВД Тогрул Насирли заявил Report, что данная информация не соответствует действительности.

По его словам, бывший сотрудник Сальянского РУП Фарид Гусейнов некоторое время назад был уволен по собственной просьбе: «Расследование в связи с распространенной информацией продолжается».

Отметим, что в соцсетях распространилась информация о том, что сотрудник Сальянского РУП Ф.Гусейнов был задержан сотрудниками Сабирабадского РУП, у задержанного изъяли наркотики.

| 2020-01-13T15:59:03+00:00 13 января 2020, 16:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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