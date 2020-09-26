В Москве за сутки выявили максимальное число зараженных COVID-19 с 8 июня

За сутки в Москве выявили 1 792 зараженных коронавирусной инфекцией, это максимальное число с 8 июня. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщили в столичном оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом суточный прирост зараженных в Москве составил 0,6%. При этом за 24 часа из больниц выписали 1 123 человека, 17 пациентов умерли.

Растет и число госпитализаций, за сутки в столичные больницы поступили 830 человек. За день было проведено более 70 тыс. тестирований на коронавирусную инфекцию.

При этом в оперштабе отметили, что несмотря на рост заболеваемости в столице, этот показатель в 3,7 раза ниже, чем был на пике пандемии.

«В Москве, как и во всем мире, растет число новых случаев коронавируса. На сегодняшний день в столице цифры в 3,7 раза ниже, чем были на пике пандемии. В Амстердаме в двадцатых числах сентября зафиксировано 379 случаев за сутки, что более чем в два раза больше, чем пиковый показатель за весь предыдущий период. А в Риме сентябрьские показатели вернулись к мартовским и апрельским и даже превышают их», — добавили в оперативном штабе.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан старше 65 лет оставаться дома и не выходить без особой необходимости с 28 сентября. Накануне он заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19 в столице. В оперштабе объяснили, что ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду.

Всего с начала пандемии в столице выявлено 283 760 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 244 006 человек выздоровели, 5 146 умерли.

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