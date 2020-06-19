В Москве умерли еще 34 пациента с коронавирусом

Еще 34 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает  ТАСС.

«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — проинформировали в штабе.

Согласно статистике, данное число умерших за сутки — наименьшее за период со 2 мая. Всего в столице умерли 3 565 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

| 2020-06-20T01:25:01+04:00 20 июня 2020, 03:59|12345 (Пока оценок нет)
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