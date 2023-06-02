В Москве началось заседание трехсторонней Рабочей группы по открытию экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Об этом московскому корреспонденту АПА сообщил пресс-секретарь вице-премьера РФ Алексея Оверчука Андрей Матвеев.

«В Москве в соответствии с поручением глав государств начала работу трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука», — подчеркнул Матвеев.