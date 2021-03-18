В Москве досрочные выборы в Армении рассматривают как внутреннее дело страны

Россия надеется, что предвыборный период в Армении пройдет в конструктивной атмосфере. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге в Москве, отвечая на вопрос РИА Новости.

«Мы рассматриваем решение провести в 2021 году досрочные выборы как внутреннее дело Армении. Мы зафиксировали, что стороны смогли договориться о дате. Мы выражаем надежду, что предвыборный период пройдет в конструктивной атмосфере, нацеленной на достижение долгосрочного результата», — сказала она в четверг на брифинге в Москве.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что 20 июня в Армении пройдут досрочные выборы.