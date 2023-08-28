Более 40 человек отравились в точке быстрого питания на севере Москвы, поев шаурмы и курицы гриль. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

«По данным следствия, в период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 40 человек. Установлено, что данные лица употребили в пищу продукцию одной из точек быстрого питания, расположенной на севере Москвы», — сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что в рамках расследования уголовного дела проведено девять обысков в местах реализации продуктов питания. «Допрошено в качестве свидетелей более 25 человек. Назначен ряд экспертиз, в том числе экспертиза по контролю и качества продукции», — добавили в главке.