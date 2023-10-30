Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза 30-31 октября посетит с официальным визитом Республику Молдова по приглашению президента страны Майи Санду.

Как передает # со ссылкой на молдавские СМИ, об этом информирует пресс-служба главы государства.

По прибытии в Кишинев президента Португалии встретят с воинскими почестями, после чего состоятся его встречи с Санду и членами делегаций. Затем главы двух государств проведут совместную пресс-конференцию.

Португальский лидер возложит цветы к памятнику Стефану Великому и святому.

У Марселу Ребелу ди Созы также предусмотрены встречи со спикером парламента Игорем Гросу и премьер-министром Дорином Речаном.

Во вторник президент Ребелу де Соуза проведет беседы со студентами юридического факультета и факультета международных отношений, политических и административных наук Молдавского государственного университета.

Санду и ее португальский коллега примут участие в форуме, организованном Инвестиционным агентством. На полях мероприятия состоится церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между инвестиционными агентствами обеих стран.