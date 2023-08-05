Молдавские железные дороги сообщили в Facebook, что шесть вагонов с зерном сошли с рельс на юге страны на пути от станции Бессарабская в порт Рени в Украине, передает газета.ру.

По данным организации, авария произошла в 16:02 по местному времени. Предварительной причиной инцидента назвали потерю прочности путей из-за жары. Всего в составе двигался 61 грузовой вагон.

«Прилагаются все усилия для восстановления движения в этой зоне в кратчайшие сроки», — сообщили молдавские железные дороги.

На место происшествия выдвинулись уполномоченные службы для расследования.