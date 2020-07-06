В Молдове оппозиция начала сбор подписей за отставку Додона

Председатель оппозиционной партии Pro Moldova Андриан Канду на брифинге в понедельник сообщил, что его политформирование начинает сбор подписей для отставки президента Игоря Додона.

«Сегодня команда Pro Moldova запускает национальную кампанию по сбору подписей, чтобы Додон ушел, призываем всех подписать петицию об отставке Додона. Мы начинаем собирать подписи как онлайн, так и физически, в ближайшее время в разных районах появятся наши представители», — заявил Канду.

По словам депутата, президент Молдавы не должен вмешиваться в политические распри, напротив, он должен консолидировать политиков, с чем Додон не справляется. Канду считает, что действующий президент не уважает закон и собственный народ.