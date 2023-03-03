Суд Ленинского района Минска в пятницу приговорил белорусского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого к десяти годам колонии. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Вместе с Беляцким судили его коллег по правозащитной организации «Весна». Валентин Стефанович приговорён к девяти годам колонии, Владимир Лабкович – к семи годам, Дмитрий Соловьёв, которого судили заочно, – к восьми годам.

Правозащитников признали виновными в финансировании протестов против Александра Лукашенко в 2020 году и контрабанде денежных средств. Вину они не признали, заявив, что их преследование носит политический характер.

Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии в прошлом году, когда уже находился в белорусском СИЗО. Вместе с ним лауреатами стали украинский Центр гражданских свобод и запрещённая российскими властями организация «Мемориал». Награду за Беляцкого получила его супруга Наталья Пинчук.

«В тюрьме сидит не только Алесь – там тысячи белорусов, десятки тысяч репрессированных, посаженных за гражданскую позицию. Сотни тысяч вынуждены бежать из страны только потому, что хотели жить в демократическом государстве. В Беларуси, к сожалению, годами идет война против собственного народа, языка, истории и демократических ценностей», – сказала Наталья Пинчук, выступая с торжественной речью в Осло. (svoboda.org)