Через 50 лет после загадочной смерти чилийского лауреата Нобелевской премии по литературе Пабло Неруды группа экспертов представила доклад, в котором говорится, что известный противник диктатора Аугусто Пиночета был отравлен. Судья Паола Пласа, руководящая исследованием, начатым более десяти лет тому назад, сообщила, что она изучит результаты, полученные экспертами.

Пабло Неруда — друг социалистического президента Чили Сальвадора Альенде — умер 23 сентября 1973 года в возрасте 69 лет через 12 дней после военного путча под руководством генерала Пиночета. В свидетельстве о смерти, выданном военной хунтой, говорится, что Неруда умер от рака представительной железы, но этот вывод уже давно вызывал серьезные сомнения.

В 2013 году шофер Неруды Мануэль Арайя сообщил, что лауреат Нобелевской премии 1971 года скончался от загадочной инфекции накануне запланированного отъезда в Мексику, где он намеревался бороться против Пиночета в рядах чилийской оппозиции. Для выяснения причин смерти Неруды органы юстиции Чили в 2013 году постановили эксгумировать останки писателя. В 2017 году группа международных экспертов пришла к выводу, что Неруда не умер от рака, но тогда так и не смогла установить подлинную причину смерти.

И вот теперь группа экспертов обнаружила в останках Пабло Неруды смертоносную бактерию Clostridium botulinum — анаэробную грамположительную бактерию рода клостридий — возбудителя ботулизма — тяжелой пищевой интоксикации, вызываемой ботулиническим токсином и характеризующейся поражением нервной системы.

Вместе с Габриелой Мистраль, Висенте Уидобро и Пабло де Рока, Неруда входит в Большую четвёрку чилийской поэзии. (DW)