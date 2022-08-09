Украинские чиновники не раскрывают тип оружия, использованного при нападении на авиабазу в Крыму, но называют эту атаку только «разминкой».

Как сообщил американский журналист Майкл Вайс, неназванный высокопоставленный чиновник Минобороны Украины, комментируя ему «ошеломляющие удары» по авиабазе российских оккупантов, сказал: «Это просто разминка».

Эксперт по артиллерии и вооружению в комментарии журналисту заявил, что почти уверен, что были использованы ракеты ATACMS, которые предназначены для уничтожения объектов на расстоянии до 300 километров и о предоставлении которых неоднократно просила Украина.

«Его (эксперта — УНИАН) вердикт: «90% это ATACMS, 10% это крылатые ракеты». Если первое, то это замечательный поворот для США (или другой западной страны), учитывая, что Джейк Салливан (советник Джо Байдена по национальной безопасности) отрицал, что Вашингтон отправит эти боеприпасы в Украину», — отметил Вайс.

Высокопоставленный украинский военный чиновник в комментарии NYT не стал раскрывать тип оружия, использованного при нападении. Он только заявил, что «использовалось устройство исключительно украинского производства».