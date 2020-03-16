В министерстве образования Азербайджана приостановлен прием граждан

С учетом рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров от 13 марта 2020 года в связи с пресечением распространения коронавируса COVİD-19 Центр приема граждан министерства образования Азербайджана приостанавливает деятельность до 20 марта.

Для обеспечения государственного обслуживания в сфере образования за этот период обращения будут приниматься посредством Информационного центра по телефону 146-1. Также граждане могут обращаться посредством электронной почты [email protected] или интернет-ресурсов министерства (www.edu.gov.azwww.ict.edu.az).

В министерстве рекомендовали, следить за официальной информацией на сайте (www.edu.gov.az) и страницах в социальных сетях ведомства.

| 2020-03-16T18:31:45+00:00 16 марта 2020, 21:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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