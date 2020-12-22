В Министерстве обороны Азербайджана состоялась встреча с афганской делегацией

Заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся в Баку делегацией во главе с советником президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом.

Об этом сообщает Минобороны АР.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, в том числе вопросы укрепления дружественных отношений, между вооруженными силами двух стран.

К.Велиев подробно проинформировал афганскую делегацию о ситуации, связанной с безопасностью в регионе, а также о победе азербайджанской армии в Отечественной войне и проведенной контрнаступательной операции.