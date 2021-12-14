Мы неоднократно поднимали вопрос, связанный с дороговизной авиабилетов. В этой сфере мы проигрываем Грузии и другим странам. Если проигрываем, то и конкуренции не будет.

Oб этом заявил на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Фазиль Мустафа.

Депутат также подчеркнул, что нельзя обманывать туристов: «В Кодекс об административных проступках следует добавить статью, предусматривающую ответственность за обман туристов. Туристы должны быть уверены, что их не обманут в Азербайджане, а их права защищаются законом».