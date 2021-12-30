РФ на переговорах с США в Женеве 10 января будет добиваться от американской стороны твердых гарантий безопасности России. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«10 января в Женеве планируются переговоры в формате межведомственной делегации России и США. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел России, а американскую сторону — заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. — сказала она. — Эта дата обозначена. Она не имеет на данный момент никаких альтернативных вариантов».

«В повестке дня, естественно, обозначено обсуждение переданных США от России 15 декабря двух российских проектов фундаментальных документов — договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов Организации Североатлантического договора. В ходе переговоров будем добиваться от американской стороны предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно — непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей нашей страны», — подчеркнула дипломат. (ТАСС)