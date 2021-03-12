В МИД РФ отметили позитивный настрой Баку и Еревана в рамках деятельности рабочей группы

Баку и Ереван демонстрируют конструктивный настрой в рамках деятельности трехсторонней рабочей группы (РФ, Азербайджан, Армения) по Нагорному Карабаху. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что ее главная задача заключается в реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей о разблокировании всех экономических и транспортных связей в регионе. «Мы рассчитываем, что такая же нацеленность на позитив и поиск взаимоприемлемых точек соприкосновения будет превалировать как в официальных комментариях, так и в медиапространстве Азербайджана и Армении», — добавила дипломат.

11 января по итогам встречи в Москве лидеров РФ, Азербайджана и Армении было подписано совместное заявление, которое предусматривает и создание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе.