«Была продолжена работа по разоблачению преступлений, совершенных Арменией на наших территориях, которые она удерживала под оккупацией – целенаправленного разрушения гражданской инфраструктуры (урбицид), разграбления и незаконного вывоза культурного наследия, массового загрязнения территорий минами и другими взрывчатыми веществами, неразглашения Арменией информации о судьбе лиц, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении против нашей страны».

Это нашло отражение в информационном бюллетене МИД Азербайджана, посвященном итогам 2021 года.

«В январе 2021 года Азербайджан представил межгосударственную жалобу против Армении в Европейский суд по правам человека. В этой жалобе содержатся факты, доказывающие стабильное нарушение Арменией прав граждан Азербайджана, предусмотренных в Конвенции 1950 года о защите фундаментальных прав и свобод. В сентябре на основании международной конвенции ООН от 1965 года «Об отмене всех форм расовой дискриминации» Азербайджанская Республика обратилась в Международный суд ООН в Гааге в связи с фактами проведения политики этнической чистки Арменией против азербайджанского народа в течение длительного времени.

7 декабря 2021 года Международный суд ООН удовлетворил ходатайство Азербайджана в связи с временными мерами, запрещающими пропаганду расовой ненависти к азербайджанцам Арменией, в том числе действующими на ее территории отдельными лицами и организациями. Суд обоснованно поручил армянской стороне принять безотлагательные меры для пресечения нарушения прав азербайджанцев. Это решение было принято после судебных слушаний, проведенных с 14 по 19 октября 2021 года», — говорится в документе.