В МИД Китая рассказали, что может стать лучшим решением по КНДР

Частичное снятие санкций и возобновление шестисторонних переговоров на данный момент является лучшим решением для поддержания стабильности на Корейском полуострове, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэй.
«В российско-китайском проекте резолюции говорится о приверженности цели по денуклеаризации Корейского полуострова, необходимости урегулирования посредством диалога, в особенности о возобновлении шестисторонних переговоров, конечно, также в нем упоминается вопрос снятия санкций ООН. Я считаю, что в нынешней ситуации это лучшее решение для решения проблемы Корейского полуострова», — заявил Ло Чжаохуэй на брифинге, посвященном предстоящему трехстороннему саммиту Китай –Япония-Южная Корея.(РИА Новости)
| 2019-12-19T11:04:39+00:00 19 декабря 2019, 11:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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