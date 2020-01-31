В МИД Китая прокомментировали заявление Помпео о Компартии

Действия и заявления американских высокопоставленных лиц в сложное для Китая время крайне недоброжелательны и несвоевременны, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая «центральной угрозой нашего времени». Министр торговли США Уилбур Росс в свою очередь заявил, что вспышка коронавируса в Китае приведет к уходу американских компаний из КНР, что поможет вернуть рабочие места в Северную Америку. Кроме того, Центр по контролю и распространению заболеваний США рекомендовал гражданам страны отказаться от поездок в Китай без крайней необходимости из-за опасности распространения нового вируса, подняв уровень опасности до наивысшего.(РИА Новости)