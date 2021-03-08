В МИД Ирана позитивно оценили встречу Папы Римского с лидером шиитов в Ираке

Встреча Папы Римского Франциска и духовного лидера шиитов Ирака великого аятоллы Али ас-Систани говорит о диалоге религий и их сближении. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Иран Саид Хатибзаде.

«Встреча с духовным авторитетом Ирака показала диалог между религиями и их сближение», — сказал он. Дипломат добавил, что «поездка Папы в Ирак была очень важной».

По его словам, «благодаря мужеству народа, мудрости властей и крови, пролитой в борьбе с экстремизмом и иностранными заговорами, сегодня [Ирак] достиг такого уровня безопасности, что стало возможным проведение таких конструктивных визитов».

Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак. 6 марта он встретился с духовным лидером шиитов в Ираке и провел с ним переговоры. Стороны обсуждали притеснения и дискриминацию в современном мире и важность диалога религий для их устранения.