Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Управления ЕС по вопросам взаимоотношений с соседними государствами Мачеем Поповски.

Как сообщает Министерство иностранных дел, на встрече стороны обменялись мнениями по некоторым вопросам повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, в частности, о перспективах контактов в преддверии предстоящего саммита стран Восточного партнерства.

Министр Джейхун Байрамов напомнил об участии в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства, а также о двусторонних встречах с официальными лицами ЕС, в ходе которых обсуждались возможности сотрудничества в различных сферах.

M.Поповски с удовлетворением рассказал о проведенных в Баку встречах, а также об организованном тренинге «Смешанные финансы». Он отметил, что это мероприятие имеет важное значение с точки зрения определения потенциала, который существует и пока не используется в рамках нашего сотрудничества.

Стороны также обсудили вопрос участия финансовых институтов Европейского Союза в процессе восстановления и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана.