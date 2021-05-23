Азербайджан — страна победитель, поэтому на переговорах диктовать условия будет именно Баку. Такое мнение высказал в беседе с # профессор Сеульского университета Ровшан Ибрагимов, комментируя возможное подписание соглашения по делимитации и демаркации границ между Баку и Ереваном.

«На данный момент информация о подписании какого-то документа между странами исходит из сегмента армянских соцсетей или их СМИ. Поэтому пока мы только полагаемся на желание и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна. То есть переговоры идут и подобные документы могут быть подписаны. Тут ничего удивительного нет, поскольку заявление от 10 ноября — рамочное соглашение, а открытие и налаживание коммуникаций требуют дополнительных юридических документов», — сказал аналитик.

Что же касается опубликованного зятем Саргсяна документа, аналитик считает, что это фальсификация со стороны армянской оппозиции, поскольку в самом документе есть стилистические ошибки.

«Я думаю, что реальный документ не носил бы в себе столько ошибок. А Пашинян, возможно, подтвердил его, чтобы отвлечь внимание от реального документа. Однако тут не стоит отрицать, что этот документ и его пункты близки к тому, что мы уже читали. В то же время, нужно понимать, что в любом случае документ будет подписан в соответствии с национальными интересами Азербайджана. Мы победили в войне, поэтому условия ставить можем мы, а не они», — подчеркнул аналитик.

Говоря о том, возможна ли ревизия подписанных соглашений в случае, если Пашинян проиграет выборы, Ибрагимов отметил, что Армения не независимая страна, чтобы самостоятельно принимать какие-то решения.

«То есть, и сам Кочарян в бытность свою президентом выполнял заказ прежних властей России. Поэтому, если у России есть ожидания и желание по реализации открытия коммуникаций, то они будут реализовываться вне зависимости от того, кто будет у власти в Ереване», — сказал он.

Политолог Ильгар Велизаде, говоря об опубликованном в СМИ документе, отметил, что Азербайджан для того, чтобы переговоры не были сорваны, никогда заранее не сообщает об их сути и о том, какие документы будут подписаны.

«В Армении это делается во внутриполитических целях, Минасяну кто-то слил эти бумаги, а он предал их общественной огласке. Это говорит о состоянии государственных институтов. У нас эти документы находятся в секретности. В МИД Армении же сидит «крот», который сливает Пашиняна. Вообще там в исполнительных органах много людей, которые против Пашиняна», — сказал # политолог.

По словам эксперта, за такой слив информации там платят хорошие деньги, плюс есть надежда на реванш Кочаряна.

«Причем нужно сказать, что Пашинян устраивал чистку во всех госструктурах, но это ни к чему не привело. Он тасует одну и ту же колоду карт, другая колода просто отсутствует. Поэтому и такая утечка. Если подобный документ будет подписан, то мы получим свои 7 оккупированных сел Газаха, село Кярки в Нахчыване и любое продолжение этого процесса нам на руку», — добавил он.

Велизаде также отметил, что в Азербайджане тоже идут спекуляции о том, на какие уступки пойдет Азербайджан в таком случае.

«Тут уже идут спекуляции о том, что раз Азербайджан пошел на определенные уступки по диверсантам, то уступки могут быть и по каким-то другим направлениям. Никаких видимых причин, что Азербайджан идет на какие-то уступки, нет. Рано или поздно юрисдикция Азербайджана будет установлена в Ханкенди, миротворцы уйдут, а местное самоуправление будет согласовано с Баку», — сказал он.

Политолог добавил, что, когда речь идет о разблокировке коммуникаций, нужно понимать, что это означает разблокировку всех коммуникаций — как вне Азербайджана, так и внутри.

«Мы сейчас настаиваем на том, чтобы были открыты все коммуникации, это ненормально, что из Агдере в Кяльбаджар грузы идут в сопровождении российского конвоя», — резюмировал он.